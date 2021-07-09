Александра Ретунская в «Итогах» расскажет, что такое жиропень

О том, почему нужно прививаться, какие оппозиционные силы есть в регионе, о том, что такое жиропень, вы узнаете в программе «Итоги с Александрой Ретунской» уже в эту субботу.

Куда отправляют дорожные ограждени, после того как их демонтируют? Неужели их сдают в металлолом? Сколько ждать врача, если заболел? кому положен ПЦР-тест и как проще всего записаться на прививку? О насущных проблемах, которые волнуют и горожан, и сити-менеджера, и главврача поликлиники, пойдёт разговор в программе «Итоги».

Обзор самых заметных события недели можно будет смотреть в субботу, 10 июля, в 20.30 в программе «Итоги» на канале «Арктик ТВ».