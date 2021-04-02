Александра Ретунская в программе «Итоги» - ответы на вопросы, которые интересуют многих северян

Что же такое снежное регби? как помочь брошенным на произвол судьбы старикам? кто в ответе за бездомных животных? На эти вопросы отвечают гости студии «Арктик-ТВ». Все подробности смотрите в новом выпуске программы «Итоги» с Александрой Ретунской.

Живодеры или санитары городских дворов? О том, какие ужасы происходят в мурмашинском приюте для собак, рассказали обеспокоенные содержанием животных зоозащитники.

На улице могут оказаться не только животные, но и люди. Старики, оставшиеся без внимания и заботы близких, – печальная реальность наших дней.

Снежное регби – вид спорта, актуальный для северных широт. В Заполярье он с лёгкостью может заменить привычные для школьников уроки лыж. Такое предложение уже принято на рассмотрение.

Смотрите в субботу, 3 апреля, в 20.30 новый выпуск программы «Итоги» с Александрой Ретунской на телеканале «Арктик-ТВ».