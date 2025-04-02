Александра Захаревская: здоровье юных северян под надёжной защитой

5 апреля отмечается День неонатолога. Неонатолог – специалист, известный каждой семье, ведь это первый врач, встречающий ребёнка. Чаще всего он наблюдает здоровых детей, и мы гордимся, что можем разделить радость появления малышей со всеми родителями в нашей стране.

Но примерно 10% детей сразу после рождения нуждаются в специализированной помощи.

Рождение ребёнка в семье – большое событие для родителей. Каждый хочет, чтобы его малыш был красивым, здоровым и счастливым. Но даже у опытных мам и пап бывают сомнения, а всё ли они делают правильно.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Александра Захаревская, заведующая первым педиатрическим отделением, врач-педиатр, неонатолог Мурманской областной детской больницы, рассказывает об аспектах здоровья новорожденных, о важности подготовки к беременности женщин и мужчин, необходимости обследований, о нюансах грудного вскармливания, а также о необходимых мероприятиях для поддержания здоровья недоношенных детей.

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