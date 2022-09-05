Александровцы писали «Диктант Победы» в стенах историко-краеведческого музея

К субботней акции «Диктант Победы» присоединились миллионы россиян со всех уголков страны и даже за её пределами. Тестирование можно было пройти онлайн, а можно и на открытых площадках. Для александровцев такой стал зал историко-краеведческого музея Полярного.

Девятиклассница Лера вместе со своими товарищами занимает свободные места, буквально через пару минут начнётся одно из самых важных в этом году тестирований – «Диктант Победы». Подготовку к нему школьники начали заранее, призналась девушка.

Валерия Законова, участница акции «Диктант Победы», г. Полярный: «Я уверена, нам скидывали пробные варианты, я их решала. Вопросы не из лёгких, но я надеюсь, получится набрать выше 20 баллов».

Только на собственные знания рассчитывать и приходится, подчеркивают организаторы акции. На площадке работают волонтёры, которые обеспечивают порядок. Следят, чтобы никто не списывал, не совещался и не использовал гаджеты.

Ольга Гарагуля, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Ничего страшного, это нас заставит вспомнить. Придём домой, посмотрим в Интернете. Это даёт нам знания: в следующий раз мы будем знать это».

Вот уже третий год александровцы пишут «Диктант Победы» в стенах историко-краеведческого музея – это единственная открытая площадка в большом ЗАТО. С каждым годом желающих принять участие в диктанте всё больше, отмечают координаторы. Вместимость данного зала – всего 50 человек. Остальным придётся отвечать на вопросы онлайн.

Инна Волостных, младший научный сотрудник Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Я думаю, что вопросы будут по событиям 1941-1945 годов, которые мы изучаем в школе, в институте. Потому ответить по силам всем. Тем более, при поступлении в вуз это очень значимая часть знаний».

При регистрации все участники получают идентификационный номер, по которому смогут отследить через некоторое время результаты своего тестирования.