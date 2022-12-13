Александровцы возложили цветы к обновлённому памятнику морякам охраны водного района

Напомним, что мемориал, расположенный около штаба Кольской флотилии в Полярном, был признан культурным наследием. Реставрация у специалистов заняла четыре месяца.

Авторами памятника героям морякам-североморцам, установленного в 1967 году, стали тогда ещё студенты Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, а в будущем - известные советские и российские скульпторы Владимир Горевой и Ян Нейман. Место для расположения монумента было выбрано неслучайное. Мемориал установлен напротив арки Циркульного дома, отсюда прекрасно просматривается выход через Екатерининскую гавань к морю.

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск: «Важно, что памятник находится на территории Дома Юнармии и вблизи соединений Кольской флотилии РС СФ».

В этом году соединение ОВРа отметило своё 60-летие со дня образования. Именно на соединения кораблей охраны водного района были возложены задачи по несению дозорной службы на подходе к главной базе Северного флота - Полярному и к мурманскому порту в годы Великой Отечественной войны. Сложно переоценить заслуги моряков, правопреемниками которых стали военнослужащие 7-й Гвардейской Печенгской Краснознамённой бригады охраны водного района.

4 месяца ушло на восстановление объекта культурного значения, который ждал реставрации с 2016 года. Приступить к ремонтным работам многие организации не могли в связи с отсутствием необходимого разрешения. В этом году, наконец, удалось решить все трудности.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Понятное дело, что это значимый памятник для Полярного – города воинской славы. Моряки ОВРа совершили великий подвиг… И это место поклонения, почитания наших предков, защитников нашей Родины».

Полярницы верят и в то, что удастся отреставрировать необычной полукруглой формы дом, благодаря которой он получил название «Циркульный». А для начала жители города призывают признать здание памятником архитектуры и истории регионального значения.