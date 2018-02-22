Александровск будет комфортным - Семён Кауров, глава администрации ЗАТО

Указы президента в действии! Какие изменения в родных городах хотят увидеть жители ЗАТО Александровск? «Меня удивило то, что рисунки дети несут, - говорит глава администрации ЗАТО Александровск. - Взрослые не такие старательные, как наши дети».

Подробнее о всех проектах, за которые александровцы смогут проголосовать 18 марта, можно будет узнать сегодня из первых уст в программе «Открытая студия» в эфире «Арктик-ТВ» и на сайте арктик- тв.ру