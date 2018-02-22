День за днём с «Арктик-ТВ»22.02.18 19:30
Александровск будет комфортным - Семён Кауров, глава администрации ЗАТО
Указы президента в действии! Какие изменения в родных городах хотят увидеть жители ЗАТО Александровск? «Меня удивило то, что рисунки дети несут, - говорит глава администрации ЗАТО Александровск. - Взрослые не такие старательные, как наши дети».
Подробнее о всех проектах, за которые александровцы смогут проголосовать 18 марта, можно будет узнать сегодня из первых уст в программе «Открытая студия» в эфире «Арктик-ТВ» и на сайте арктик- тв.ру
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-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 150 человек
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Последние комментарии
Александр
22.02.18 18:29
То лидер ЛГТБ Навальный то протухшая лошадинная тушенка Собчак и все к нам прутся
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Алексей
22.02.18 11:42
Полпред побывал везде,где можно было пустить пыль в глаза,а с самим народом так и не встретился!!!(((
Комментарий к новости:Полпред президента проверил ход выполнения майских указов в нашем регионе
NikoljG
22.02.18 07:11
опять белую кость взращивают? Офицерство российское пролило кровушки народной в XiX и XX веках, видимо к этому снова придёт страна.
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