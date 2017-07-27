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День за днём с «Арктик-ТВ»27.07.17 19:30

Александровск для меня всегда в приоритете - Алексей Лященко

Депутат Государственной Думы Алексей Лященко с рабочей поездкой посетил ЗАТО Александровск. Под его руководством прошло совещание, посвященное проблемам ЖКХ и новшествам в законах, которые влияют на жизнь жителей большого ЗАТО. Повестку дня сформировали обращения граждан. Накануне они встретились с депутатом Госдумы, чтобы спросить, например, будет ли построен садик, какова судьба старого аварийного моста, как после введения новых решений законодателей федерального уровня будет формироваться очередь на переселение из ЗАТО.

17 вопросов, 17 обращений поступили на недавнем приёме в Полярном от горожан. Одно из них - о судьбе деревянного моста – ровеснике Северного флота. Он был построен в 30-х годах прошлого столетия. За 80 лет пришёл в полную негодность, был признан аварийным. Чтобы у северян совсем не осталось соблазна пройтись привычным маршрутом, который стал опасным для жизни, у моста были демонтированы крайние пролёты. Мост ранее соединял две улицы, разделённые оврагом. Теперь добраться с одного края оврага до другого можно либо в обход, либо тропинкой по его дню.

Был сделан проект нового навесного моста. Не устроила цена – 40 млн рублей, кроме того документация не прошла госэкспертизу. Почти готов проект насыпного перехода, который вдвое дешевле. На разработку документов нужно изыскать средства, затем уже думать, где взять денег на само строительство.

Федеральный парламентарий поручил направить ему все расчёты и выкладки.

- Одна предыдущая встреча с жителями послужила поводом для организации второй, - отметил Алексей Лященко, депутат Государственной Думы. - В субботу я проводил приём граждан в Полярном. Было задано много вопросов. Они относились в большей степени к деятельности управляющих кампаний и администрации, поэтому я и обратился с просьбой собрать совещание здесь в Снежногорске, в администрации ЗАТО Александровск, на котором мы подробно разобрали каждый из этих вопросов. По каждому наметили пути решения, определили сроки выполнения. Я буду держать на контроле их реализацию.

Добрая половина вопросов касалась работы коммунальных служб и благоустройства территорий. А проблема со строительством Полярном ещё одного детского сада назрела давно.

- Получилось так, что сегодня на этом совещании присутствовали представители всех уровней власти - от муниципальной до федеральной, в том числе и региональной - в лице представителя Мурманской областной думы, - заметил Алексей Лященко, депутат Государственной Думы. - Я думаю, что вместе у нас получится решить эти все вопросы.

Вопросов и проблем всегда хватает в каждом муниципалитете. Какие-то можно и нужно решать на местном уровне, в каких-то необходимо вмешательство властей региональных и федеральных.

- Одну неделю каждого месяца я провожу в Мурманской области,  - заметил Алексей Лященко, депутат Государственной Думы. - Работаю не только в Александровске, но и в других муниципалитетах. Но Александровск  для меня всегда в приоритете.

 

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