Александровск готовится к 75-й годовщине Дня Победы

Делегация из большого ЗАТО примет участие в заседании Ассоциации городов воинской славы. Через муниципалитет пройдёт и большой автопробег.

Полярному, как городу-воинской славы, накануне годовщины Победы подарят мечи. Сделать реликвии муниципалитетам, носящим такой статус, было принято ещё прошлой весной в Грозном, во время заседания профильной Ассоциации.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Такой прекрасный меч изготовлен, я его уже видел. Он изготовлен на Златоустовском заводе, он будет в большой коробке, очень красивый меч, он будет храниться в нашем музее».

Делегация из Александровска примет участие в слёте городов воинской славы, который так же состоится в столице Чеченской Республики в этом году. Выступить в военно-спортивных играх, организованных параллельно с серьёзной конференцией, планируют и александровские юноши. К празднику Победы готовятся и другие интересные проекты, например, большой автопробег по городам воинской славы и по городам-героям.