Александровск отправит землю с могил военных моряков и красноармейцев в Главный храм Вооруженных сил России

Жители ЗАТО Александровск присоединились к Всероссийской акции «Горсть памяти». В Полярном возложили цветы к мемориальному комплексу «Звезда», зажгли свечи в память о героях фронта и тыла.

В рамках военно-патриотического проекта 11 солдатских кисетов с землёй, собранной с братских захоронений и одиночных могил военных моряков и красноармейцев в Полярном, Кувшинской Салме, посёлке Сайда Губа и других памятных местах, будут помещены в гильзы артиллерийских снарядов, которые потом отправят в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных сил России.