Александровские дошколята приняли участие в спортивной игре «Колесико безопасности»

«Колесико безопасности» прокатилось по Полярному, чтобы еще раз напомнить малышам о правилах безопасного поведения на дорогах. В большом зале спортивного комплекса «КАНСК» собрались представители четырех дошкольных образовательных учреждений города.

Вместе с воспитателями участники соревнований состязались в силе, ловкости, быстроте, а также в знаниях дорожной грамоты и культуре безопасного поведения на улице и дороге.

В номинации «Самые спортивные» победила команда детского сада №1. «Самыми сильными» оказались воспитанники детского сада №13. Грамота за быстроту досталась команде детского сада №4. Самая дружная команда – детский сад № 3.

Закончился спортивный праздник веселым флешмобом.