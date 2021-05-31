Александровские мотоциклисты присоединились к долгожданному событию, совершив мотопробег по городам большого ЗАТО

Открывать мотосезон не только в столице Заполярья, но и в муниципалитетах области стало традицией байкеров. Для владельцев двухколесных машин это своего рода праздник, к которому готовятся долгую северную зиму.

За зимний период железные кони проходят подготовку и обслуживание. Требует внимания и экипировка, на специальном снаряжении, говорят опытные мотоциклисты, лучше не экономить. Качественные вещи не только более удобны, но и обеспечивают нужный уровень безопасности.

Александр «Volbor», мотоциклист, г. Полярный: «Шлем – это обязательно по ПДД. А наколенники, налокотники – это твоя безопасность, это касается только тебя. То есть, кто-то довольствуется джинсами, кедами и шлемом – и поехал, кто-то надевает полностью броню, «черепаху», наколенники, перчатки и т.д. Это всё дорого стоит, но минимальные требования – шлем надел и всё, поехал».

При управлении мотоциклом водитель и пассажир, обязаны быть в застегнутом мотошлеме. Но его конструкция правилами дорожного движения не оговаривается, технические параметры регламентируется лишь ГОСТами. В любом случае, за свои жизнь и здоровье следует побеспокоиться до того, как взяться за управление байка. Многие мотоциклисты на экипировке имеют даже нашивки с группой крови.

Маршрут мотоциклистов, открывших сезон в ЗАТО Александровск, пролегал через три города: Гаджиево, Снежногорск и Полярный. Байкеры задерживались на главных площадях и достопримечательностях, организаторы постарались как можно больше рассказать мотоциклистам об исторических местах большого ЗАТО.