Александровские педагоги начинают учебный год с большого совещания

На нём подводят тоги, делятся планами на новый учебный период и, конечно, поздравляют с началом школьных будней.

Ещё витает лёгкий запах свежеокрашенных стен, признаётся директор гаджиевкой школы – обновлённый холл готов встретить учеников. Не только в 279-й школе, но и во всех образовательных учреждениях большого ЗАТО завершается подготовка к началу учебного года. За летний сезон в классах и коридорах многое изменилось, включая, техническую базу.

Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «Получили новое оборудование по проекту «Цифровая образовательная среда», закупили новые компьютеры в класс по выигранному гранту».

Работа сферы образования всего региона будет, как и прежде, базироваться на трёх основных китах: профориентации школьников, гражданско-патриотическом воспитании и привлечение специалистов в Мурманскую область.

24 новых педагога прибудут с 1 сентября в нашу систему: 13 опытных и 11 молодых, которые получат по миллиону и полмиллиона рублей.

К слову, о будущих профессионалах и узких специалистах: в школах с нового учебного года будут открыты профильные классы. Инженерные, психолого-педагогические и, в том числе, в Гимназии Полярного - медицинские. Это значит, что профильным предметам будет уделено больше учебных часов.

Сергей Семенников, заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Химия, биология, элективные курсы. Заключены договоры с Петрозаводским медколледжем, с мурманским, а также с МАГУ, будут преподавать медики».

Не отстаёт от основного и образование дополнительное, успешно реализуя не только грантовый потенциал, но и привлекая в свои стены новых воспитанников. Например, в снежногорском учреждении детского творчества «Дриада» открыли две дополнительные программы для 84-х александровцев, а с будущего года Дом творчества приступит к реализации ещё одного масштабного образовательного проекта «IT-куб».

Ирина Телегина, директор Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «Это федеральный проект, который, надеемся, позволит нам отремонтировать ещё шесть кабинетов, закупить новое оборудование».

В сельской школе Оленьей Губы ремонт коснулся холла и входной группы, но не только эти преобразования не давали учителям и сотрудникам учреждения расслабиться в летний период.

Екатерина Пятницкая, директор школы №280 им. Д.А. Опарина, н.п. Оленья Губа: «Вся Россия переходит на новые федеральные образовательные программы, поэтому почти ни у кого не было отпуска, плодотворно трудились над этими программами. Кому было необходимо – повышали свою квалификацию. Наш коллектив готов к реализации новых образовательных программ».

Больше возможностей для занятий спортом, включая категорию детей с особенностями развития, теперь появилось и в 269-й школе Снежногорска: благодаря грантам на сумму 5 млн рублей в спортивном зале сделан капитальный ремонт и закуплено оборудование, снаряды, инвентарь. Положительные итоги участия в проектах дают толчок для новых задач.

Валентина Граб, директор школы №269, г. Снежногорск: «В планах - начать работу над дизайн-проектом ещё двух небольших спортивных залов. Хочется запустить наш школьный бассейн, сделать зоны рекреации уютными и комфортными, чтобы школа стала вторым домом».

Напомнили в рамках ежегодного педсовета и о новых мерах поддержки. С 1 сентября молодые учителя, которые по окончании учебного заведения пошли работать в школу по специальности, отработав полный год, получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. А для педагогов первой и высшей квалификации ежемесячная доплата составит 10 и 15 тысяч рублей соответственно.