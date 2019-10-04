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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.10.19 19:30

Александровские педагоги отпраздновали День учителя

Самых мудрых, заботливых и терпеливых в профессиональный праздник отметили почетными наградами. Александровские педагоги отпраздновали День учителя.

Почти 30 лет Виктория Курышова работает с детьми. Сразу после школы устроилась нянечкой и поняла, детский сад - это её призвание.

Виктория Курышова, учитель-логопед, г. Снежногорск: «Раз в детский сад требуются кадры, а на тот момент нужны были воспитатели, выращивайте своих, и тогда, не имея никакого образования, отработав 3 месяца после школьной скамьи, я пошла работать воспитателем».

Чуть позже Виктория получила специальность логопеда и по сей день разрабатывает новые методики тренировки речи для любимых воспитанников. Свой профессиональный праздник воспитатели отметили несколько раньше, однако День учителя - дата для них особая. Ведь основные знания ребёнка закладываются ещё в дошкольном возрасте.

Виктория Курышова, учитель-логопед, г. Снежногорск: «Детские глаза. Не буду оригинальной, это дети, которые каждый раз чем-то поражают, удивляют, заставляют искать что-то новое, отсюда развиваешься. И хочется для них что-то делать».

Диана Ташпулатова несколько лет назад окончила вуз, сомнений в выборе профессии и жизненного пути у молодого педагога никогда не было. После выпуска она, недолго думая, вернулась в родное Гаджиево, где сейчас преподает английский язык.

Диана Ташпулатова, учитель английского языка, г. Гаджиево: «Могу сказать, что я очень люблю детей, люблю с ними общаться, поэтому мне очень нравится моя работа, очень нравится. Я довольно строгий учитель, но мы находим с ними общий язык: можем пошутить, можем посмеяться, но это все же образовательный процесс, ведём себя в рамках обучения».

Путь Дианы, как преподавателя только начался. А вот тех, кто уже вложил в обучение детей немалое количество времени и сил, отметили заслуженными наградами.

Александровским педагогам вручили почетные грамоты и благодарственные письма Мурманской областной Думы, областного правительства и муниципалитета. Праздничную программу своими яркими выступлениями дополнили артисты самодеятельных коллективов.

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