Александровские роботехники защитили свои проекты на инженерном хакатоне

Два дня ребята трудились над созданием полярных ренджеров и презентацией. Домой юные инженеры вернулись не с пустыми руками.

Будущее ближе, чем кажется. С каждым годом появляется всё больше технических новинок, меняющих жизнь людей. Молодеют и инженерные кадры. Развить навыки начинающих изобретателей призваны соревнования и конкурсы. Один из них - масштабный фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». В его рамках уже прошли творческие соревнования: конкурс лего-живописи и форум – инженерный хакатон (командное мероприятие для ИТ-специалистов из разных областей. – Ред.). Последний объединил более 200 юных разработчиков со всей Мурманской области, в их числе и делегации ЗАТО Александровск.

После получения задания ребята должны были собрать робота-рейнджера, способного работать в условиях Крайнего Севера. Юные инженеры трудились над созданием устройства, которое может передвигаться во льдах и горах, вносили в конструкцию морозостойкие и водонепроницаемые элементы, продумывали каждую деталь.

В числе лучших - проекты команд воспитанников снежногорского Дома детского творчества «Дриада» и полярнинского Центра дополнительного образования.

Для участников состязаний так же были организованы интерактивные площадки с тематическими играми, викторинами и мастер-классами. Работали выставки, поражающие своей неординарностью.

Предприятия региона «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» и «Атомфлот» подготовили для участников экспозиции, на которых можно было узнать о арктических специальностях и оборудовании, используемом в работе, а также вручили участникам специальные призы. Впереди у ребят не менее грандиозные соревнования «Инженерные кадры России».