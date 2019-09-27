Александровские старшеклассники впервые отправились на спартакиаду в Грозный

Спортивно-патриотическая игра уже второй раз проводится для мальчишек из Городов воинской славы.

Пока девчонки стоят в стороне, десять мальчишек-гимназистов ловко загружают в автобус дорожные сумки. Так начинается путешествие Александровских школьников в Чечню. В столице республики - Грозном они примут участие в ежегодной военно-патриотической игре старшеклассников Союза городов воинской славы «Наша сила в единстве!».

Андрей ГАЛЬ, представитель делегации управления образования администрации ЗАТО Александровск: «Это уже традиционная спортивная игра, преимущественно все испытания военных видов и теоритические, и практические».

Инициатором участия полярнинцев в сборах стал глава муниципалитета. Еще в прошлом году, вернувшись со встречи глав городов воинской славы Семён Кауров пообещал устроить школьникам большого ЗАТО поездку на игры.

По итогам прошедшей муниципальной спартакиады судейская коллегия и представители администрации ЗАТО отобрали лучших из лучших - ребят. Игра состоится в чеченской столице с 29 сентября по 3 октября.