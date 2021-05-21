Это значит, что на дорогах в рядах автомобилей появятся байкеры, которых, порой не так легко разглядеть в общем потоке. Для того чтобы привлечь внимание водителей и напомнить об опасности для мотоциклистов, александровское мотосообщество проводит акцию «Дороги для жизни».

Юлия Говера уже несколько лет ведёт группу в социальных сетях, в которой и стартовала акция «Дороги для жизни»:

- Сейчас по всему миру проходит шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН, - рассказывает девушка. - После долгой северной зимы автомобилисты отвыкли от двухколесных участников движения, поэтому именно сейчас пришло время напомнить о правилах поведения на дороге.

Пи этом, конечно, и байкерам необходимо строго соблюдать правила. Ведь преимуществ у двухколесного транспорта во время движения по дорогам общего пользования никаких нет, подчеркивает начальник отдела Госавтоинпекции Александровска.

От автолюбителей мотоциклисты просят быть внимательными, в свою очередь обещают не создавать проблем и быть взаимовежливыми.