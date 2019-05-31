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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.19 19:30

Алексей Аруев, инвалид 1 группы, пытается сделать комфортной жизнь в Дровяном

Наш следующий сюжет о комфортной и доступной среде глазами инвалида, который живёт на западном берегу Кольского залива в Первомайском округе Мурманска бывшем посёлке Дровяное.

Алексей приехал к нам в редакцию сам без посторонней помощи. Сначала по разбитым дорогам  на инвалидной коляске, потом на рейсовом автобусе и всё для того, чтобы привлечь внимание к проблеме и поделиться собственным опытом выживания вдали от областного центра.

И вот так каждый день. Чтобы выйти на улицу 33-летниму Алексею приходится  преодолевать простые, на взгляд здорового человека, препятствия. Однако, теперь они ему практически не под силу. Всё началось более 10 лет назад, когда в 2006 году молодому человеку удалили опухоль головного мозга. Недуги, сделавшие Алексея инвалидом первой группы, - осложнения после той самой операции.

«Голоса-то, что нет у меня, это у меня трахиостома стояла. Людям после таких операций ставят на 2-3 недели - это максимум, у кого как. А мне поставили и всё, - рассказывает Алексей Аруев, инвалид 1 группы. - Вот семь лет я ходил с трахиостомой, они не хотели, у врачей не было желания вытаскивать или ещё что-то. Из-за этого всё деформировалось. Так как я занимался до этого спортом, то я два-три месяца делал упражнения в кровати, три месяца лёжа качал мышцы  в кровати. И вот так помаленьку я пытался встать на ноги».

Несмотря на все сложности, Алексей сохранил неутомимую жажду к жизни. И теперь он борется не только с болезнью, но и с коммунальными недугами ради общего комфорта жителей района Дровяное. По словам нашего героя, здесь нет ни доступной, ни комфортной среды. Их  никогда и не было!

«Я хочу, чтобы благоустроили территорию на улице Смирнова, которая относиться к Первомайскому округу, где нет асфальта, площадки игровой детям, - рассказывает Алексей Аруев, инвалид 1 группы. - Если я буду заводить семью, где они будут играть? Я имею ввиду детей. Потом дороги: двор-то - это уж ладно, а там дороги вообще нет, знаки нужно установить, которых нет».

Да что там детские площадки! Даже пандусы, которые ведут к подъезду и на первом этаже мужчина установил за свой счёт. Рельсы, располагающиеся внутри дома, обошлись в более чем в 20 тысяч рублей. И тем не мнение, из-за стандартной планировки угол наклона пандуса слишком велик. Чтобы спустить или затащить коляску приходится просить соседей или друзей. Вот и на этот раз выйти на улицу Алексею помогала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

«Мне в 2016 году администрация города Мурманска дала жильё, но там не было ни перил, ни пандуса. Только первый этаж. За это им спасибо! – говорит Алексей Аруев, инвалид 1 группы. - За свой счёт нанял рабочих, пришли».

До операции мужчина профессионально занимался футболом и вёл обычный образ жизни без оглядки на людей в инвалидных креслах. Теперь он на личном примере убедился, как невыносима и трудна жизнь инвалида в глубинке.

«Когда звонишь, когда куда-то приходишь в учреждение, то меня не хотят слушать, отмахиваются, - рассказывает Алексей Аруев, инвалид 1 группы, -  Это потому что я плохо говорю. Стекло мешает, которое есть между клиентом и человеком. Из-за этого стекла они меня не слышат и говорят: «Приходите с кем-то ещё, чтобы кто-то за вас говорил».

Алексей не из числа жалобщиков. Он мог бы написать письмо или позвонить по телефону. А вместо этого на коляске проделал долгий путь на рейсовом автобусе с западного берега залива в нашу редакцию, расположенную ан охраняемой территории за КПП в порту, куда не часто добираются даже здоровые  гости редакции.

«Дорога – главная беда. Я пока еду, я весь в грязи, в пыли. Выезжаю из дома чистый, приезжаю грязный. Такого не хотелось бы, - высказывает свою просьбу Алексей Аруев, инвалид 1 группы.

Когда мы сюда ехали, съёмочной группе «Арктик-ТВ» стало интересно:

- Вот тут есть асфальт, а за домом его нет. Как вы добираетесь до остановки?

«По дороге, вместе с машинами. Тут иначе никак, - поясняет Алексей. - Либо сам на коляске, либо кого-то прошу, чтобы помогли. Тут до остановки чуть меньше километра. Мне тут 40 минут ходьбы, хотя здоровому человеку минут 10».

Мужчина верит, что изменить свой двор и среду, сделать их  доступными и комфортными, ему под силу, главное, найти единомышленников.

Коллектив нашего телеканала обещает следить за судьбой Алексея, оказывать ему всяческую поддержку и не только информационную.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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