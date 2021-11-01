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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.21 19:30

Алексей Бакуменко не смог «поймать» сову

На Первом канале состоялась финальная игра осенней серии «Что? Где? Когда?». Команда магистра Андрея Козлова выступила против телезрителей. Победные три очка знатокам принёс наш земляк – мурманчанин Алексей Бакуменко.

Алексей Бакуменко – игрок мурманской команды знатоков «Норманны». Один из сильнейших её участников, уже не первый раз выступает за сборную Андрея Козлова в телевизионной лиге. В этот раз Бакуменко сыграл в финале осенней серии игр «Что? Где? Когда?». Свой первый балл в копилку команды он принёс правильным ответом на вопрос о поиске родственников с помощью радио. Также он верно разгадал вопросы о повести Белкина и званиях.

Однако первая игра Бакуменко в суперблице не увенчалась успехом. Наш знаток не смог верно ответить на заданный вопрос про ракушку. Но, несмотря на это, итоговый счёт всей игры был 6:5 в пользу знатоков.

Увы, в этот раз мурманчанину не удалось получить сову. Она досталась его более опытной коллеге Елене Александровой, которая играет в клубе с 2003 года. Но мы верим, что Алексей ещё возьмёт заветную награду. Поэтому, ждём следующих игр.

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