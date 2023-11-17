Алексей Гиляров, член фракции Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Мурманской областной Думе: об образовании и науке в нашем регионе, о гаджетах и конкуренции

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Д.О. Вернер Капремонт внутренних сетей МКД как должен проводиться?И кто обязан известить о нём собственников МКД и каким образом? *** Стояки горячей и холодной воды в МКД относятся к собственности жителей до Комментарий к новости: «Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова