День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.04.23 12:00
Алексей Игнатьев и Дина Рыгина: море ошибок не прощает, или Как искали и спасли питерских рыбаков-туристов
10 апреля в МЧС России по Мурманской области поступило сообщение, что в Баренцевом море у лодки питерских рыбаков отказал мотор. Потом связь с ними пропала. Двое суток велись поисково-спасательные работы...
Всё это время родственники, близкие люди, многие северяне переживали за туристов. Море и береговую линию осматривали с вертолётов, на помощь вышло судно...
12 апреля в 17.25 стало известно, что рыбаки живы-здоровы.
Как им удалось спастись? Кто участвовал в поисках пропавших? И что нужно знать, выходя в море? Об этом пойдёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с заместителем начальника центра управления в кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Мурманской области Алексеем Игнатьевым и начальником пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Диной Рыгиной.
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Последние комментарии
Юджин
12.04.23 19:22
Жесть!!!! Из Дровяного зону сделали!
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
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