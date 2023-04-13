Алексей Игнатьев и Дина Рыгина: море ошибок не прощает, или Как искали и спасли питерских рыбаков-туристов

10 апреля в МЧС России по Мурманской области поступило сообщение, что в Баренцевом море у лодки питерских рыбаков отказал мотор. Потом связь с ними пропала. Двое суток велись поисково-спасательные работы...

Всё это время родственники, близкие люди, многие северяне переживали за туристов. Море и береговую линию осматривали с вертолётов, на помощь вышло судно...

12 апреля в 17.25 стало известно, что рыбаки живы-здоровы.

Как им удалось спастись? Кто участвовал в поисках пропавших? И что нужно знать, выходя в море? Об этом пойдёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с заместителем начальника центра управления в кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Мурманской области Алексеем Игнатьевым и начальником пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Диной Рыгиной.