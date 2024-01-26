Алексей Игнатьев и Игорь Березюк: о лавинной опасности и необходимости регистрации туристических групп

Лавиноопасный сезон в Мурманской области начинается, как правило, в конце октября – начале ноября и длится до начала июня. Пик приходится на февраль и март, но порой затягивается.

Какова статистика по лавинам в Хибинах? Почему так важно регистрировать туристические группы? Как это сделать?

Подробно обо всём этом сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажут Алексей Игнатьев и Игорь Березюк, сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области.