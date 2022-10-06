Алексей Касаткин и Валерия Смирнова: о вагончике «Собачий Ангел» и медиапроекте «Волонтёры спасают жизнь»

Сегодня программа «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» посвящена медиапроекту телеканала «Арктик-ТВ» «Волонтёры спасают жизнь».

Наша беседа касается вопросов помощи бездомным животным в Заполярье. Мы освещаем эту тему совместно с нашими коллегами-тележурналистами. Проект «Волонтёры спасают жизнь» реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.

Председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин и зооволонтёр, администратор группы в соцсети «ВКонтакте» кандалакшского приюта Валерия Смирнова в рамках сегодняшнего выпуска программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD», обсудят вопросы волонтёрского движения, ответственного отношения к братьям нашим меньшим. Узнаем, чем может помочь комитет по ветеринарии питомцам, оказавшимся на улице.