День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.10.22 12:00
Алексей Касаткин и Валерия Смирнова: о вагончике «Собачий Ангел» и медиапроекте «Волонтёры спасают жизнь»
Сегодня программа «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» посвящена медиапроекту телеканала «Арктик-ТВ» «Волонтёры спасают жизнь».
Наша беседа касается вопросов помощи бездомным животным в Заполярье. Мы освещаем эту тему совместно с нашими коллегами-тележурналистами. Проект «Волонтёры спасают жизнь» реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.
Председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин и зооволонтёр, администратор группы в соцсети «ВКонтакте» кандалакшского приюта Валерия Смирнова в рамках сегодняшнего выпуска программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD», обсудят вопросы волонтёрского движения, ответственного отношения к братьям нашим меньшим. Узнаем, чем может помочь комитет по ветеринарии питомцам, оказавшимся на улице.
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Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
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