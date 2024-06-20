Алексей Казначеев и Антонина Сенникова: о том, как «Сборная медицинских работников» дошутилась до полуфинала

Команда «Сборная медицинских работников Мурманской области» совсем недавно побывала в Перми и вышла в полуфинал Первой телевизионной лиги КВН.

Как это было? С кем соревновались? Все ли шутки зашли зрителям и жюри? И как готовятся к полуфиналу? На эти и другие вопросы отвечают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - участники команды КВН «Сборная медицинских работников»: Алексей Казначеев, секретарь по связям с общественностью ГОБУЗ «МОКМЦ», и Антонина Сенникова, руководитель службы охраны труда ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина».