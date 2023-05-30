Алексей Костюченко, путешественник-инвалид, проехавший всю Россию на хендбайке, посетил Мурманск

Алексей Костюченко, путешественник-дальнобойщик, оптимист всея Руси: «Город геройский, что там говорить. Были у Алеши, были у «трубы», посмотрели на город с высоты. У меня сердце трепещет, что здесь когда-то были славные-славные геройские деньки».

Алексей с юмором называет себя оптимистом всея Руси. Лишившись конечностей ног и почти полностью кистей рук, он не отчаялся, а решил стать путешественником. Путь от Санкт-Петербурга до Владивостока длинной в 9437 км покорился ему за 410 дней. Такую поездку он повторил 4 раза. После этого Костюченко проехался по городам Золотого Кольца, посетил Сочи и Республику Беларусь. В Мурманск он приехал, чтобы рассказать о себе и своих экспедициях.

Алексей Костюченко, путешественник-дальнобойщик, оптимист всея Руси: «Город геройский, что там говорить. Были у Алеши, были у «трубы», посмотрели на город с высоты. У меня сердце трепещет, что здесь когда-то были славные-славные геройские деньки».

К нам в город Алексей приехал на привычном транспорте, но километры дорог путешественник обычно преодолевает на специально подготовленном велосипеде, педали которого он крутит руками.

Артём Ермоленко, руководитель клуба молодых инвалидов «Валентина – плюс»: «Он показывает другим людям то, что несмотря на физические ограничения, он считает себя без ограничений каких-либо. Он приспосабливается ко всем условиям, какие, к сожалению, есть в наше время».

Когда Алексей Костюченко совершил своё первое кругосветное путешествие в ЮНЕСКО сделали его послом мира. А это говорит о том, что нет ничего невозможного, даже, если ты прикован к инвалидному креслу.

Алексей Костюченко, путешественник-дальнобойщик, оптимист всея Руси: «Пожелаю мурманчанам не мерзнуть! Держать хвост пистолетом, преград не бывает никаких. Преграды все преодолимы. Никому не ведано, что жизнью заповедано и судьбой предрешено. Я был согласен с этим, но, стиснув кулаки до боли, я сказал себе, доколе. Буду я тая сносить, ждать закланья – надо жить! Излучать лицом сиянье, славить Бога, мироздание. Быть любимым и любить, а иначе, как же жить».

Сейчас Алексей разрабатывает маршрут из Кейптауна в Магадан. 17 стран и около 6 часовых поясов. Для нашего героя – это путешествие будет новым вызовом.