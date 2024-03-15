День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.24 12:00
Алексей Котович и Никита Чулков: зависимость – это навсегда? Есть «Пробуждение»
Центр «Пробуждение» работает почти 7 лет. Он помогает алко- и наркозависимым. А ещё – их родным. Зачастую именно родственники тех, кто связал свою жизнь с запрещенными веществами или излишним употреблением спиртного, нуждаются в поддержке.
Зависимость – это действительно навсегда? А алкоголизм – это правда болезнь? Можно ли вылечить человека, если он этого не хочет? И есть ли бесплатная помощь в подобных ситуациях?
На эти и другие сложные вопросы отвечают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Алексей Котович, психолог реабилитационного центра «Пробуждение», и Никита Чулков, консультант по химической зависимости реабилитационного центра «Пробуждение».
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