Алексей Котович и Никита Чулков: зависимость – это навсегда? Есть «Пробуждение»

Центр «Пробуждение» работает почти 7 лет. Он помогает алко- и наркозависимым. А ещё – их родным. Зачастую именно родственники тех, кто связал свою жизнь с запрещенными веществами или излишним употреблением спиртного, нуждаются в поддержке.

Зависимость – это действительно навсегда? А алкоголизм – это правда болезнь? Можно ли вылечить человека, если он этого не хочет? И есть ли бесплатная помощь в подобных ситуациях?

На эти и другие сложные вопросы отвечают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Алексей Котович, психолог реабилитационного центра «Пробуждение», и Никита Чулков, консультант по химической зависимости реабилитационного центра «Пробуждение».