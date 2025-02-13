День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.25 20:00
Алексей Кривенко, создатель сети магазинов «ИНКЕЙС», член Мурманского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»: о синдроме самозванца, или Хочу помочь и я могу помочь, как сошлись эти два фактора
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
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