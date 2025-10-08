Алексей Круглин: почему необходимо рассказать бабушке про мошенников

Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана. На их уловки зачастую попадаются люди старшего поколения. В рамках проекта «Расскажи бабушке про мошенников» информационное агентство «СеверПост» создало серию обучающих роликов и провело обучающие мероприятия для семей и особо, кончено, для людей старшего поколения.