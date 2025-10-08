День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.10.25 12:00
Алексей Круглин: почему необходимо рассказать бабушке про мошенников
Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана. На их уловки зачастую попадаются люди старшего поколения. В рамках проекта «Расскажи бабушке про мошенников» информационное агентство «СеверПост» создало серию обучающих роликов и провело обучающие мероприятия для семей и особо, кончено, для людей старшего поколения.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Алексей Круглин, эксперт в сфере юриспруденции, экс-прокурор, телеведущий, расскажет о новом проекте и раскроет секреты новых схем обмана граждан мошенниками.
Последние комментарии
Галина
07.10.25 15:27
А. Ливанова не было.
Комментарий к новости:5 октября Фестиваль современного кино «ТАЛАНТ» подводит итоги
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
