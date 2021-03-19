Алексей Лыженков от имени губернатора поздравил сотрудников котельной «Северная» с профессиональным праздником

В канун дня работников ЖКХ профильный министр Мурманской области Алексей Лыженков побывал на старейшей котельной города «Северная». От имени губернатора он поздравил сотрудников с профессиональным праздником.

Плотник Сергей Микшис уже 20 лет трудится в «МурманЭнергоСбыте». Все, что сделано на котельной «Северная», сделано руками таких работников как он. Его профессионализм – это результат многолетнего ответственного отношения к труду, который он очень любит и которым гордится.

Сергей Микшис, плотник: «Здесь вообще ничего не было. Всё было пустое. Все потолки, всё зашивали, делали».

В преддверие профессионального праздника, Сергей вместе с коллегой – слесарем-сантехником Михаилом Самойловым получили награды за свой непростой труд. Благодарственные письма от губернатора вручили руководитель предприятия Алла Истомина и министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

Алла Истомина, и.о. генерального директора АО «МЭС»: «Это достойные люди, они обладают огромным опытом, профессионализмом. Их труд очень важен в эксплуатации сетей, зданий и сооружений, которые эксплуатирует «Мурманэнергосбыт».

У работников МЭСа два профессиональных праздника в году – День энергетика и День работника ЖКХ. Двойная порция поздравлений специалистам всегда приятна.

лексей Лыженков, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Любой человек с отраслью ЖКХ сталкивается с первого дня рождения - это тепло, вода и электричество в роддоме, до самого конца жизни. Поэтому данная сфера очень огромная, объемлющая. И один из элементов этой сферы – коммунальное хозяйство».

Отмечать профессиональный праздник сотрудники будут по-разному. Кто-то дома с семьей и близкими, а кто-то на работе, заботясь о безопасности предприятия, сохранении тепла и комфорта в домах мурманчан.