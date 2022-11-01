Алексей Мосин, продюсер проекта «Арктическое кино»: о «пульсе» 4-го сезона проекта «Арктическое кино»

В Мурманской области стартовал 4 сезон проекта «Арктическое кино». В этом году участников ждёт новый формат. Главный приз - учёба в киношколе «Свободное кино».

Хочешь попробовать свои силы и снять кино? Если да, то надо принимать участие в проекте «Арктическое кино: начало», где ты сможешь бесплатно пройти обучение у действующих специалистов киноиндустрии, поучаствовать в конкурсе «Снять за 72 часа» превратив свои самые смелые идеи в полноценный короткометражный фильм и выиграть денежный приз, на реализацию будущих проектов.

«Арктическое кино: Начало» - это проект, в котором каждый желающий может примерить на себя образ режиссёра или актера, осуществить свои самые заветные мечты и снять своё собственное кино.

Что ждёт киношников в новом сезоне? Как будет проходить отбор? Какие этапы у проекта? Какие итоги предыдущих сезонов? Об этом и не только рассказывает гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Алексей Мосин, продюсер проекта «Арктическое кино».