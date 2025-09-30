Алексей Мухин и Игорь Булавин: важное о донорстве костного мозга

В Мурманске 1 октября состоится Всероссийская эстафета факела «Огонь жизни». Столица Кольского Заполярья станет 79 городом, который поддержит эту важную инициативу. Её цель – привлечь новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга и повысить шансы на спасение пациентов с лейкемией и другими тяжёлыми заболеваниями.

Например, в Федеральном регистре состоит около 490 тысяч потенциальных доноров костного мозга. Вероятность найти генетически совместимого донора составляет всего 1 на 10000. Каждый новый участник дарит надежду пациентам, страдающим тяжёлыми заболеваниями.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Алексей Мухин, главный врач Мурманской областной станции переливания крови, и Игорь Булавин, консультант Управления организации медицинской помощи Минздрава Мурманской области, рассказывают об одной из самых важных и в то же время недостаточно освещаемых СМИ тем в медицине – донорству костного мозга. Они развеют самые распространенные мифы и страхи, окружающие эту процедуру, подробно расскажут о том, зачем нужен регистр доноров, как в него войти, что делать, если ваши клетки могут спасти чью-то жизнь.