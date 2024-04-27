Алексей Пенкин: год «Благодельне» - во что вылилась эта «авантюра», или Честно и без патетики о благотворительности и бесплатных котлетах

Год назад в Мурманске начала работу первая социальная столовая «Благодельня». «Благодельня» - характерное название раскрывает сакральный смысл заведения – делать благо. Здесь каждый нуждающийся найдёт вкусное и сытное питание, а может быть, и вовсе обретёт новых друзей.

- Мы хотим, чтобы голодных людей в Мурманске и, желательно, в Мурманской области не было. Это наш глобальный план. Плюс мы хотим переключиться на качественную поддержку населения. Сейчас мы плотно работаем с Мурманским КСЦОНом, обеспечиваем питанием маломобильных граждан. Хотим сделать на этом акцент. Сначала закончить с Мурманском, а потом уже переключиться на другие города, - расставлял приоритеты своей работы в то время президент благотворительного фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - президент фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин рассказывает о благотворительности, о бесплатных обедах и подводит итоги работы первой в Мурманске социальной столовой. Например, за прошедший год там приготовили 61000 котлет.

Говорим про успехи и трудности первого года работы столовой «Благодельня».