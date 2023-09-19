Алексей Пенкин и Татьяна Вишнякова: о социальной столовой «Благодельня», или Итоги полугодовой работы

Много ли северян ходят в «Благодельню»? Чем их кормят? Кто те добрые люди, которые каждый день готовят угощения для малообеспеченных горожан? И какие важные встречи проводятся в столовой?

Полгода назад в Мурманске стараниями фонда «Добрый Мир» открылась первая социальная столовая «Благодельня».

Уютное помещение в центре города оборудовали всем необходимым для приготовления вкусных обедов, и с тех пор сюда приходят те, кто сам себя не всегда может обеспечить горячим питанием. В столовую могут приходить и все желающие. Взял обед – оставил пожертвование.

Много ли северян ходят в «Благодельню»? Чем их кормят? Кто те добрые люди, которые каждый день готовят угощения для малообеспеченных горожан? И какие важные встречи проводятся в столовой?

Об этом сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с руководителем благотворительного фонда «Добрый Мир» Алексеем Пенкиным и владелицей ООО «Тара-51», попечителем фонда «Добрый Мир» Татьяной Вишняковой.