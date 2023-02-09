Алексей Пенкин, руководитель благотворительного фонда «Добрый мир»: об открытии первой в Мурманской области социальной столовой

Благотворительный фонд «Добрый мир» в этом году планирует открыть первую социальную столовую.

Её посетителями станут местные жители, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

На какой стадии ремонтные работы? По какому графику будет работать столовая? И когда планируется открытие? Об этом в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» нам расскажет Алексей Пенкин, руководитель благотворительного фонда «Добрый мир».