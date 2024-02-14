Алексей Пеньшин: о настоящем и будущем ЗАТО город Заозерск

Чем сегодня живёт ЗАТО город Заозерск? И что появилось в нём за последние годы?

А изменений в военном городке много: разрушили старый бассейн, построили новый, открыли молодежное пространство «СОПКИ», активно ведётся реконструкция котельной и капремонт домов, доступней становится медицинская помощь, транспортная доступность. А победами команды КВН гордится вся область.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Алексей Пеньшин, глава ЗАТО город Заозерск, подробно расскажет о развитии этого ЗАТО.