День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.24 12:00
Алексей Пеньшин: о настоящем и будущем ЗАТО город Заозерск
Чем сегодня живёт ЗАТО город Заозерск? И что появилось в нём за последние годы?
А изменений в военном городке много: разрушили старый бассейн, построили новый, открыли молодежное пространство «СОПКИ», активно ведётся реконструкция котельной и капремонт домов, доступней становится медицинская помощь, транспортная доступность. А победами команды КВН гордится вся область.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Алексей Пеньшин, глава ЗАТО город Заозерск, подробно расскажет о развитии этого ЗАТО.
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Последние комментарии
Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
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