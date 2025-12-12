Алексей Перцев, Станислав Белов: гори, гори ясно, но только безопасно!

Уверены, что многие из нас хорошо помнят слова русской народной песни «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». Праздник к нам приходит – волшебный, яркий.

Но нельзя забывать об опасных моментах, которые иногда его сопровождают. Как уберечь детей и свой дом от праздничных рисков? На что надо обращать внимание при покупке фейерверков? А где их можно запускать в Мурманске? Чем опасны петарды и яркие бенгальские огни?

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - эксперты Главного управления МЧС России по Мурманской области Алексей Перцев и Станислав Белов дают полезные советы о том, как защитить себя и близких от новогодних неприятностей, чтобы праздник принёс вам только радость и счастье.