Алексей Петухов победу в лыжном марафоне дарит мурманчанам

В лыжном марафоне международного 84-го Праздника Севера впервые победили спортсмены Мурманской области. На дистанции 50 километров сразились в силе и выносливости более тысячи лыжников, среди которых и олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

Больше тысячи спортсменов со всех уголков мира приехали в Мурманск на Полярную Олимпиаду, чтобы преодолеть одну из самых сложных трасс Заполярья – 50-километровый марафон. Вместе со взрослыми спортсменами к старту готовились и малыши. Воспитанники детских садов пробежали 200 метров, но возможно, что преодоление именно этой дистанции зажжёт в ком-то из ребят любовь к лыжному спорту.

Однако не только начинающие лыжники побегут сегодня 200-метровку. Среди даже столь юных северян есть и опытные спортсмены. Например, Майя, внучка мурманского тренера по лыжным гонкам. Девочка с раннего детства ходит с дедушкой на лыжах, набирается опыта и готовится стать олимпийской чемпионкой.

- Я помогаю Маечке пробежать сегодня дистанцию. Лыжи мы намазали, они очень скользкие. Готовность отличная, тренированность хорошая! Всю зиму тренировалась девочка у нас, - рассказывает перед началом старта Николай Рогозин, мурманчанин.

За пару минут выстрела судьи на стартовых позициях чувствуется напряжение. Кому-то предстоят первые соревнования в жизни, а кто-то будет бороться за титул чемпиона. Многие участники в своей спортивной карьере уже преодолели тысячи километров и даже пересекли океан. Регистрацию прошли белорусы, казахи, эстонцы, немцы, жители Соединённых Штатов Америки и даже спортсмены из Австралии. Но больше всего на старт заявилось спортсменов из России.

С каждым годом лыжный марафон привлекает всё больше и больше участников с разных уголков планеты. 45 лет назад, когда гонка состоялась впервые, на старт вышло чуть больше 70 участников.

Перед стартом и малышей, и взрослых поздравила губернатор Мурманской области Марина Ковтун: «Я хочу пожелать вам лёгкой лыжни, лёгкого дыхания, и конечно победы!».

По сигналу судьи спортсмены буквально срывают с места и за считанные секунды преодолевают первый подъём. По мнению уже опытных участников и профессионалов, идти в начале колонны гораздо проще, нежели замыкать строй.

Победитель первого лыжного марафона Иван Гаранин не упустил возможности понаблюдать за гонкой и пообщаться с молодыми спортсменами. «Если сравнивать те годы, когда я побеждал, то всё было намного примитивнее, потому что качество лыжни, накал борьбы был другой. Нас было всего 73 человека на первом марафоне, - вспоминает Иван Гаранин, победитель первого лыжного марафона 1974 года. - Сейчас полторы тысячи спортсменов. Конкуренция совершенно другая. Разительные перемены.

С первых же минут вперед вырывается спортсмен из Мурманской области Алексей Петухов. Спустя 2 часа 14 минут в трудной борьбе со своим белорусским соперником уроженец Заполярья одерживает победу с отрывом буквально на доли секунды.

- Я давно хотел стать победителем традиционного марафона Праздника Севера, - признаётся Алексей Петухов, победитель лыжного марафона. - Сегодня эту победу я дарю землякам. Родные мурманчане, вы так болели, так поддерживали, спасибо вам огромное!