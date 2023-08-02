Алексей Шамов, руководитель Мурманской лиги КВН: о новых командах и новых победах

На этой неделе Мурманская лига КВН порадовала нас хорошими новостями с фестиваля «Голосящий КиВиН-2023», который проходил в Светлогорске.

Как пишет vk.com/murmanliga, «наш коллектив «Сборная посёлка А» наконец-то получает свой первый квновский трофей - немного немало - Президентский КиВиН! В фестивале приняло участие 14 команд из разных регионов и стран! И команда из Мурманской области вновь оказалась в призах самого главного квновского фестиваля! Команда КВН «Сборная посёлка А» благодарит Правительство Мурманской области и лично Губернатора Чибиса Андрея Владимировича за оказанную поддержку».

Это прекрасный повод, чтобы пригласить на очередной выпуск программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Алексея Шамова, руководителя Мурманской лиги КВН, который расскажет нам обо всех успехах Мурманской лиги Клуба весёлых и находчивых, о новых командах, которые завоёвывают новые победы.