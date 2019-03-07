Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ, поздравляет северянок с 8 Марта

Добрыми словами поздравил мурманчанок с главным весенним праздником депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Веллер:

- Дорогие женщины-северянки, позвольте поздравить вас с наступлением одного из самых красивых, самых очаровательных, самых нежных наших праздников, с наступлением Дня 8 марта. В этот день хочется пожелать вам всего-всего самого доброго. Мы вас ценим, любим, уважаем. Уважаем ваши качества, которые позволяют строить и преумножать наши семьи, уважаем ваши качества, которые позволяют вам наравне с мужчинами добиваться очень серьёзных успехов в развитии нашей области, города Мурманска, других городов Мурманской области.

Мы ценим вашу красоту, мы ценим ваш позитив. И в этот день, не сомневаюсь, что все мужчины преклоняют перед вами колени и благодарят вас за то, что вы есть в нашей жизни. С праздником, дорогие наши женщины!