Алексей Веллер на парламентских слушаниях выступил с законодательными инициативами

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Веллер принял участие в парламентских слушаниях касающихся социально-экономического развития российского Севера и Арктики.

Парламентарий выразил своё позитивное отношение к решению Конституционного суда относительно новой системы начисления надбавок к МРОТ. По мнению Алексея Веллера, такое решение позволит повысить зарплаты в Заполярье. Но не стоит забывать и о проблемах, вызванных изменениями. Это дополнительная нагрузка на региональные бюджеты и бизнес. Чтобы решить вопрос нехватки финансирования из казны и не нагружать предпринимателей чрезмерно, народный избранник предлагает налог с прибыли полностью оставлять в регионе. А коммерческим структурам дать преференции при участии в конкурсных процедурах и освободить от необходимости оплачивать проезд к месту отдыха своим работникам. Эта нагрузка должна лечь на региональный бюджет.