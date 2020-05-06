Алексей Веллер перечислил свою зарплату врачам городской больницы

На встрече с главным врачом многопрофильного центра Евгением Тарбаевым депутат Государственной Думы отметил, что сейчас мурманские медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Именно от их профессионализма, ответственности и мужества зависят жизни мурманчан. И в это непростое время нашим медработникам важна любая помощь.

Депутат обратился к своим коллегам из Мурманской областной Думы с предложением также перечислить свою месячную зарплату работникам сферы здравоохранения.