Депутат Госдумы Алексей Веллер встретился с родственниками задержанных в Кабо-Верде моряков, где близкие смогли задать парламентарию волнующие их вопросы.

Алексей Веллер в начале июля посетил арестованных в африканской республике. Напомним, их судно было задержано с рекордным грузом кокаина - 9,5 тонн. Все 12 членов экипажа граждане России. Спустя полгода после ареста оптимизма у моряков становится все меньше, связываться с родственниками им разрешают только 2 раза в месяц. Помимо этого у команды возникают проблемы со здоровьем - те члены экипажа, которые страдают хроническими заболеваниями не получают необходимые медикаменты. Адвокат моряков уже получил текст обвинительного заключения, впереди судебные тяжбы.

Алексей Веллер, депутат Госдумы РФ: «Уже после суда мы будем смотреть куда двигаться, они считают себя невиновными, они надеются на оправдательный приговор, но у меня нет стопроцентной уверенности».