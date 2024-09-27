Алексей Витаков: о фестивале «Капитан Грей», или Стихи и смыслы

В Мурманске проходит XIV форум-фестиваль «Капитан Грэй». Он объединяет более 120 участников со всей страны - писателей, актёров, авторов-исполнителей, редакторов журналов, издателей.

В программе фестиваля - творческие мастерские, семинары и мастер-классы, экскурсии по Мурманску и русской Арктике, выступления крупных писателей, критиков и издателей и многое другое.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Алексей Витаков, поэт, прозаик, автор-исполнитель, председатель жюри фестиваля «Капитан Грей», подробно рассказывает о новых стихах, бардовских фестивалях этого года и о нейросети.