День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.06.25 12:00
Алёна Артеева: зависимостей.нет
С 9 по 15 июня Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило «Неделей отказа от зависимостей».
Такое может произойти только с трудными подростками, а с моим ребёнком — никогда! Большинство родителей уверены, что зависимостям подвержен только определенный тип детей, но это не так.
С 9 по 15 июня Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило «Неделей отказа от зависимостей».
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Алёна Артеева, врач педиатр Мурманской областной детской больницы, детский пульмонолог, рассказывает о том, как родителям вести себя, если ребёнок стал зависимым, какие меры профилактики можно предпринять.
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Последние комментарии
Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Людмила
02.06.25 15:54
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