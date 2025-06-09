Алёна Артеева: зависимостей.нет

С 9 по 15 июня Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило «Неделей отказа от зависимостей».

Такое может произойти только с трудными подростками, а с моим ребёнком — никогда! Большинство родителей уверены, что зависимостям подвержен только определенный тип детей, но это не так.

С 9 по 15 июня Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило «Неделей отказа от зависимостей».

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Алёна Артеева, врач педиатр Мурманской областной детской больницы, детский пульмонолог, рассказывает о том, как родителям вести себя, если ребёнок стал зависимым, какие меры профилактики можно предпринять.