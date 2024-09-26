Алёна Бахтина и Виктория Смирнова: о проекте «Творческий квартал: идеи на ходу»

В мурманской «Научке» 29 сентября отметят День туризма программой «Творческий квартал: идеи на ходу».

А подробности о необычном мероприятии рассказывают сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Алёна Бахтина и Виктория Смирнова, которые утверждают, что для посетителей - это возможность культурно и интересно провести выходной, узнать больше о родном городе и регионе, приобрести авторский сувенир или даже сделать его своими руками.