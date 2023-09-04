День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.09.23 12:00
Алёна Бахтина: о проекте «Тёплые истории для озябшего туриста»
Мурманская областная научная библиотека одержала победу в конкурсе промышленного туризма под названием «Как это работает?». Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста» получила высокую оценку.
Автором экскурсии «Тёплые истории для озябшего туриста» является главный библиотекарь отдела краеведения Алёна Бахтина. В рамках этого мероприятия посетители библиотеки имеют уникальную возможность побывать в загадочных лабиринтах книгохранения, ознакомиться с арт-объектами и залами «Научки», послушать старинный патефон, прочитать газеты столетней давности и услышать множество интересных фактов о Мурманске.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» и автор проекта Алёна Бахтина, главный библиотекарь отдела краеведения Мурманской областной научной библиотеки, рассказывает о том, как родилась идея этого проекта, много ли «тёплых историй» готовы рассказать посетителям в мурманской «Научке».
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