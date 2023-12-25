День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.12.23 20:00
Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, подводит итоги «эпохального» 2023 года
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Последние комментарии
Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
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