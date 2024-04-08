Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: пора привыкнуть к весенним корректировкам за отопление, но в некоторых особенностях необходимо разбираться

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Александр Патраков. Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку. Комментарий к новости: 100-летию Мурманска: Артём Ерыбашев рассказывает о том, как юным северянам подарили Дом творчества имени Бредова