Алёна Кузнецова: о коммунальных платежах, их росте, на чём и как можно сэкономить

Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот

Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра