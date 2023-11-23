Алёна Кузнецова: о новом приложение «Госуслуги. Дом», или Палочка-выручалочка для жителей МКД

Зима за окном, а в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Алена Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

И это объяснимо: этой осенью прошло несколько сообщений про коммунальные аварии в Никеле и Печенге. Можно ли предотвратить такие ситуации? Если мониторить комментарии в социальных сетях, то можно увидеть жалобы на холодные батареи. Куда должен обращаться в этом случае житель дома?

Облегчить жизнь северян может новое приложение Госуслуги.Дом. А вот как оно работает, нам и рассказывает министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова.