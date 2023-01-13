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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.23 19:30

Алёна Кузнецова выехала на проблемные объекты областного центра

Обеспечение комфортных условий проживания северян – важная задача регионального правительства. Поэтому министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова постоянно контролирует работу управляющих компаний.

Например, дом на улице Ушакова Мурманска - один из списка проблемных. Некоторые время назад здесь пришлось чистить подвал, который был захламлён мусором и затоплен. Теперь пришла очередь обновить подъезд. Для начала необходимо заменить окна на площадках. Сейчас состояние остекления и рам оставляет желать лучшего, а от этого большие теплопотери.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «В начале следующей недели нужно нам предъявить двойное остекление. И сейчас нет ключей, аварийка должна приехать и посмотреть, что во втором подъезде. И также в середине следующей недели предъявить нам подвал второго подъезда. Мы договорились, что в конце месяца будем встречаться и смотреть, что из намеченного сделано, что предстоит сделать ещё».

Второй объект на пути министра Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области стал дом на проспекте Героев-североморцев, 61 корпус 21. Здесь в третьем подъезде также есть проблемы.

Екатерина Моцокина, жительница дома: «На дверь эту сегодня поставили пружинку. А вторая половина, которая справа, вообще когда-то с помойки была принесена, поставили. Мы как будто на отшибе или неплательщики. Мы вечером пенсию получаем, утром бежим платить, ведь так».

Постепенно, жильцы дома увидят изменения. Здесь предстоит большая работа, которая требует время. Начнётся она с косметического ремонта.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Осмотрели подъезд, его надо ремонтировать. Мы включим его в план ремонта в ближайшее время. Был порыв в системе отопления, зафиксировали. В данный момент ниша зашита временно. При ремонте она будет сделана капитально. С жильцом обменялись телефонами. Будем работать, для населения я открыта».

Михаил Иванов, начальник Управления надзора за состоянием жилищного фонда Мурманской области: «Необходимо произвести работы по ремонту лестничных клеток подъезда. Мы сейчас определили план работ. Надеюсь, что управляющая организация буквально в первом квартале приступит к выполнению ремонта в подъезде №3. Этот вопрос у нас на контроле. Будем его контролировать».

Также министр Госжилстройнадзора Мурманской области Алёна Кузнецова осмотрела ещё ряд домов с проблемами содержания. Все работы на этих участках находятся под строгим контролем специалистов.

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Fylhtq95
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